気象庁によりますと、台風第７号は２７日夜にかけて西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みです。 【画像を見る】台風７号最新の進路予想は？ ２７日は東日本太平洋側を中心に、西日本や北日本の太平洋側でも激しい雨や非常に激しい雨が降って、大雨となる所があるということです。 台風第７号は、次第に速度を上げて２７日夜にかけて東日本太平洋側に接近して進むでしょう。台風は、その後、日本の東で温帯低気圧に変わ