26日、米国・ダラスで行われた『FIFAワールドカップ2026』グループF第3節。後半30分、白いヘアバンドを巻いた39歳のベテラン・長友佑都がピッチに現れた。スウェーデン戦に途中出場したその瞬間、彼は日本人として史上初の5大会連続でワールドカップの舞台に立った選手となった。【写真】豪華顔ぶれの中でも一際目立つ“ハチマキ兄貴”を探して！長友佑都の「マンマミーア」日本代表は後半11分に前田大然のゴールでリードする