【モデルプレス＝2026/06/27】モーニング娘。’26を卒業した牧野真莉愛が27日、自身のInstagramを更新。今後の活動について言及した。【写真】元モー娘。「躍動感凄い」メンバーとの過去ショット◆牧野真莉愛、今後の活動に言及牧野は「自分の今後の活動について、皆様にお伝えしていませんでしたが、これからも芸能活動を続けてまいります」と報告。「引き続き、牧野真莉愛の応援お願い致します」と記している。◆牧野真莉愛、24