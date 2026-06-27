２７日午後６時１５分から横浜スタジアムで開催予定だったＤｅＮＡ―巨人戦は、台風接近の影響による悪天候のため、午前１１時に中止が発表された。３連戦の初戦だった２６日に続いて２試合連続の中止で、ＤｅＮＡは今季５試合目の中止に。代替試合の日程は未定となっている。