あなたは読めますか？突然ですが、「具象」という漢字読めますか？アートの世界や、ビジネスでの論理的な説明、哲学的な対話などでよく登場する言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「ぐしょう」でした！具象とは、はっきりとした形や内容を備えていること、あるいは人間の知覚（目に見える、手に触れられるなど）で捉えられる姿を意味します。「具」はそなえる、「象」はかたちを指し、頭の中のアイデアが現実