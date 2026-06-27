あなたは読めますか？突然ですが、「剥離」という漢字読めますか？医療や美容、さらには工業製品の説明などで耳にする言葉ですが、日常生活で自ら書く機会は少ないため、いざ提示されると読み方に自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「はくり」でした！「剥離」とは、表面のものが剥が（はが）れ落ちること、あるいは無理に引き剥がすことを意味します。「剥」は「むく・はがす」、「離」は「はなれる」と