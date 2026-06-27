元AKB48でタレント、実業家の板野友美（34）が26日、自身のインスタグラムを更新。実妹・板野成美（30）とのオフショットを披露した。板野は「ほんとの姉妹でディズニーコーデデニム＋赤＋ドット」とつづり、ミニーマウスのカチューシャに、自身のブランドの洋服を合わせたコーディネートの姉妹ショットを披露。ファンからは「目の保養でしかない、、」「なんて天使なの」「世界一可愛い姉妹」「ディズニーコーデ毎回天才