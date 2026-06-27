「約6億8000万円」これは、2024年の熊本県内の獣や鳥による農作物の被害額です。 【サルを画像で見る】 イノシシが最も多いものの、この中にはサルの被害も含まれています。サルの存在に悩まされている熊本県錦町の集落を取材しました。 35世帯の集落に現れたサル軍団 住宅の中から外の様子を映した映像には、庭先の道路をゆうゆうと複数のサルが歩く姿が映っています。 視聴者投稿「屋根の上でドタバタしていたから出てみた