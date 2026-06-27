27日に予定されていたロッテ対ソフトバンク戦（ZOZOマリン）と、DeNA対巨人戦（横浜スタジアム）の試合中止が発表されました。ロッテ対ソフトバンクの試合は9時30分時点で決定。DeNA対巨人戦も11時の時点で発表となっており、両試合ともナイターゲームの予定でしたが、台風の影響も考慮し、早期の発表となりました。前日にも各地で5試合が予定されていましたが、西武対日本ハム戦（ベルーナドーム）をのぞく4試合が中止。台風に伴