俳優の杉浦太陽（45）が24日、自身のYouTubeチャンネル「たぁちゃんネル」を更新。自宅の家庭菜園で大きく成長した野菜の様子を披露した。【写真】「上手く野菜が出来ますように」今年も始動！本格的な家庭菜園を公開した杉浦太陽5月の植え付けから約1ヶ月が経過し、菜園の野菜たちは目覚ましい成長を遂げている。特に大玉トマトにはすでに5つほど実がついており、収穫間近のオレンジ色のトマトも紹介された。杉浦は収穫量を増