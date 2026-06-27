北中米Ｗ杯１次リーグＩ組最終戦（カナダ・トロント）、セネガルがイラクに５―０で圧勝し、組３位で決勝トーナメント進出の可能性を残した。前半４分にＭＦアビブ・ディアラ（サンダーランド）のゴールで先制すると、後半にＭＦパプ・ゲイ（ビリャレアル）が２得点をマークするなど猛攻を見せた。セネガルのパプ・チャウ監督は「まずは何よりも勝ちたかった。それに加えて、できるだけ多くのゴールを決めたかった。この結果は妥