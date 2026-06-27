函館記念の3連単的中術 【軸馬・相手馬の狙い方】 人気面から軸を特定するのは得策ではなく、巴賞組が不在だと臨戦過程の多様化も進みそう。 ただ、３連単の配当は過去10年中５回が50万オーバーと荒れに荒れているので、無理に軸を少数に絞るのではなく、複数からとにかく手広く買って、高額配当を狙うのも面白そう。 近年の傾向から４・６歳馬を重視して、５歳馬は複数が馬券に絡むことはなく、７歳以上は消