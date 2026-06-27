夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さんが第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第74回は俳優の内藤剛志さん。テレビドラマでは刑事役が多く、長寿シリーズの常連でもありますが、俳優としての心がけはどこにあるのでしょうか？【写真を見る】内