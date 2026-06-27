【全2回（前編／後編）の前編】バラエティー番組では天然キャラで笑わせるだけでなく、自身も“グハハハ”と豪快な笑いを振りまき、お茶の間で親しまれた中村玉緒さん。6月9日、肺炎により86歳で他界した彼女は、生涯“勝新太郎の妻”であり続けた。ゆかりの人々が型破りな夫婦生活を振り返る。＊＊＊【写真を見る】「美しすぎる…」20代のころの中村玉緒さんのレア写真勝新太郎との「お似合いショット」も父は二代目中