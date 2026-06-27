◆米大リーグパドレス―ドジャース（２６日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャースのＭ・ベッツ内野手（３３）が２６日（日本時間２７日）、敵地・パドレス戦に「４番・遊撃」で先発出場。２回に２試合連発となる今季１０号先制ソロを放ち、１２年連続２ケタ本塁打に到達した。ベッツは１４年にＲソックスでメジャーデビューし、２年目の１５年に１８本塁打を記録してから一流の数字をキープしている。