気象台は、27日午前11時02分に、波浪警報を横須賀市、三浦市に発表しました。東部では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■横浜市北部●波浪注意報■横浜市南部●波浪注意報■川崎市●波浪注意報■横須賀市●波浪警報【発表】■平塚市●波浪注意報■鎌倉市●波浪注意報■藤沢市●波浪注意報■小田原市●波浪注意報■茅ヶ崎市●波浪注意報■逗子市●波浪注意報■三浦市●波浪警報【発表】■葉山町●波浪注意報■大磯