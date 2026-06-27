◇MLBブリュワーズｰカブス(日本時間27日、アメリカンファミリー・フィールド)ブリュワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手が、自己最速となる105.5マイル(約169.7キロ)を計測するなど、この日も快投を続け今季9勝目の権利を得て降板しました。本拠地の先発マウンドにあがったミジオロウスキー投手は、初回から持ち前の剛速球を披露。カブスの先頭打者ピート・クローアームストロング選手に対し、ストレートをどんどん投げ