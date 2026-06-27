平泳ぎで全国のトップを目指す高校2年生に密着しました。身長は156センチ。選手としては恵まれた体格ではありませんが全国の強豪たちと渡り合う16歳の秘密に迫ります。 ◆高校生スイマー神田倫来選手 全国の舞台で輝く……夢へ向かって心を、身体を鍛えてきました。新潟市出身の高校2年生・神田倫来（りんこ）選手。得意な種目は「平泳ぎ」です。スタミナを生かした、伸びのある泳ぎが持ち味です。＜高校生スイマ&#