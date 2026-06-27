開催：2026.6.27 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 6 - 1 [ヤンキース] MLBの試合が27日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとヤンキースが対戦した。 Rソックスの先発投手はペイトン・トーリ、対するヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレンで試合は開始した。 1回裏、4番 ウィルソン・コントレラス 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒッ