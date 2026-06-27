開催：2026.6.27 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 3 - 1 [ナショナルズ] MLBの試合が27日に行われ、オリオールパークでオリオールズとナショナルズが対戦した。 オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するナショナルズの先発投手はアンドルー・アルバレスで試合は開始した。 4回裏、9番 ブレイズ・アレクサンダー 初球