６月２６日、大阪市南部の浸水を防ぐため雨水を周辺の川に排水するポンプ６基が水没し、運転できない状態になっています。 大阪市は２６日午後６時半ごろ、雨水を周辺の川に排水している住之江区にある「住之江抽水所」で雨水ポンプ６台が水没し、運転できない状態になっていると発表しました。 雨水ポンプの水没は施設が２０００年に完成して以来、初めての出来事だということです。 現在は別のポンプで排水作業をしているとい