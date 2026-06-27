「パドレス−ドジャース」（２６日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手が初回先頭の第１打席で右前打を放った。２４年ワールドシリーズの胴上げ投手と対戦した第１打席。初球のフォーシームを見逃したが、２球目の浮いたスイーパーをきっちりと捉えた。打球は痛烈に一、二塁間を破る右前打。２試合連続安打とした。大谷は前カードのツインズ戦で投打同時出場を果たし、マルチ安打をマークして８勝目を挙げていた。