◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年6月26日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で右前打を放った。相手先発・ビューラーは24年までドジャースに在籍。同年のワールドシリーズで優勝投手に輝くなど、ポストシーズンで存在感を発揮し、世界一に貢献した。元同僚との初対決となった初回の第1打席、1ストライクからの2球