第2ラウンド、通算7アンダーで2位の畑岡奈紗＝ヘーゼルティンナショナルGC（共同）【チャスカ共同】女子ゴルフのメジャー第3戦、全米女子プロ選手権は26日、ミネソタ州チャスカのヘーゼルティンナショナルGC（パー72）で第2ラウンドが行われ、19位から出た畑岡奈紗が67と伸ばし、通算7アンダーの137で首位と5打差の2位に急浮上した。8位からスタートした古江彩佳は71で回り、通算4アンダーの11位。岩井明愛、山下美夢有は2アン