「ツインズ−ロッキーズ」（２６日、ミネアポリス）ロッキーズの菅野智之投手が５回７失点でＫＯされ、自身５連勝はならなかった。初回、二回と立て続けに２ランを被弾し４点のビハインドを背負った菅野。三回以降は立ち直ったかに見えたが、五回に２死から連続二塁打を浴びて致命的な５点目を失った。さらに四球でピンチを広げると、ベルに左中間真っ二つの２点二塁打を許してしまった。何とか後続は打ち取ったが、この回