「会場の入り口には、千葉真一さん（享年82）の写真や、これまでJACが愛用してきたトレーニングウェアが展示されていました。出席者は志穂美悦子さん（70）のほか、Vシネ俳優として活躍する山口祥行さん（54）らのOBに加え、千葉さんの長女で女優の真瀬樹里さん（51）らの姿もあり、大いに盛り上がりました」（出席者）6月14日、都内のホテルで千葉さんが立ち上げた「ジャパンアクションクラブ（JAC）」の“最初で最後”と銘打たれ