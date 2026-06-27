「お忙しいなかすみません、宜しくお願いします」深々とおじぎをして『女性自身』編集部に入ってきたのは秋元康氏総合プロデュースのアイドルグループ、Cloud ten。昨年夏から行われた「シアターボーイズグループオーデション2025」で選ばれた30人で結成され、AKB48のように、会いに行けるアイドルとして8月から東京・お台場のダイバーシティ東京プラザにある専用劇場で活動を始める。グループの中から選抜されたメンバー8名が、ピ