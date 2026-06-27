35度超えの猛暑日が珍しくなくなってしまった近年の日本の夏。暑さは年々厳しさを増しているが、夏になると毎年決まって聴きたくなる曲があるという人も多いのではないだろうか。そこで本誌は、WEB アンケートツール「Freeasy」にて、40歳以上の女性500 人を対象に、「好きな夏ソング」についてアンケート調査を実施した。第3位は、1990年にリリースされ、いまもなおカラオケやドライブの定番曲として根強い人気を集めるTUBEの代表