7月1日の富士山の山開きを皮切りに、本格的な夏山登山のシーズンが始まる。登山人気が続く一方で、山岳遭難は深刻さを増している。警察庁によると、2025年の山岳遭難者は3623人（うち死亡・行方不明332人）で、統計が残る1961年以降で最多に。年齢別では70代が20.7％で最多で、50代（17.3％）、60代（19.1％）と中高年の遭難が目立った。なぜ中高年の山岳事故は多いのか。日本山岳・スポーツクライミング協会の廣川健太郎副会長に