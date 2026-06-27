人気俳優を夫にもつ女性アーティストのInstagramで公開された“ワイルド”な近影が注目を集めている。この女性アーティストは、6月23日にデビュー22周年を迎えたばかり。16日には配信限定シングル『はぎゅ me』のリリースを発表し、AIを駆使した斬新なビジュアルも大きな話題に。コメント欄には《可愛すぎて横転》《10代ですか!?》といった驚きの声が相次いでいた。そのアーティストとは、木村カエラ（41）だ。2004年にシングル『L