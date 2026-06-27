来日時の舞台挨拶で主演映画『プラダを着た悪魔２』が日米で大ヒットしているアン・ハサウェイ（43）が６月19日（現地時間、以下同）、夫の米俳優アダム・シュルマン（45）との間の第３子妊娠を自身のインスタグラムで公表した。投稿した動画では、ゆったりとした白いドレスを着たハサウェイがお腹を手で隠して登場。そしてかなり大きくなったお腹を披露すると、満面笑顔で画面からフェイドアウトして〈ベビー、私はあなたのものよ