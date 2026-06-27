2025年8月10日に81歳で他界した不世出のストライカー・釜本邦茂氏が、北中米W杯で森保ジャパンの一次リーグ初戦のオランダ戦（日本時間15日）、3戦目のスウェーデン戦（26日）を＜現地観戦＞した。【釜本邦茂が語る】70歳で咽頭がんと宣告され…きっかけは孫娘「ジイジの声、おかしいんとちゃう？」生前の釜本氏の健康面などを管理していた主治医で京都・シミズ病院の坂井信幸院長（70）が遺影を持って渡米。2試合ともスタン