“韋駄天”が先発起用に一発回答だ。【もっと読む】前田大然 “問題児”の意識改革日本時間26日のスウェーデン戦。前田大然（28）は後半11分、堂安律のスルーパスに鋭く抜け出し、右足で先制ゴールを流し込んだ。前回カタール大会の決勝トーナメント初戦、クロアチア戦に続く一発である。日本はその後に追いつかれて1-1に終わったものの、前田は持ち前のスピードで前線から相手を追い回し、攻守で大きな存在感を示した。走っ