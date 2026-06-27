4人組ダンス＆ボーカルグループ「SPEED」がことし8月5日にデビュー30周年を迎え、ファンや関係者が盛り上がっている。このほどオフィシャルTikTokが開設され、これまでのミュージックビデオやライブ映像を中心に動画コンテンツを順次公開していく他、様々なイベントが企画されているようだ。【もっと読む】上原多香子はデビュー30周年！地元・沖縄のカラオケ大会で“オーラ”放つ…他人のSNSで近況報告も復活には高いハードル「S