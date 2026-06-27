今年の開催はないと報道された、女芸人No.1を決める賞レース「THE W」（日本テレビ系）。不定期での可能性は残るものの、事実上の終了になるという。【もっと読む】粗品「THE W」での“爆弾発言”が物議…「1秒も面白くなかった」「レベルの低い大会だった」「間違ったお笑い」この報道に衝撃を受けた人も多かったが、ネット上では《正直つまらなかったしな》《男女で分ける必要があったのか》《企画自体のセンスがないよ》な