サッカーW杯、日本―ブラジル戦の前日となる6月29日、春ドラマの“しんがり”として、黒木華（36＝写真）主演、野呂佳代（42）共演の「銀河の一票」（カンテレ・フジテレビ系＝月曜夜10時）が最終回を迎える。政治や選挙を扱ったドラマは数字が取りにくいと言われていた通り、世帯視聴率は平均4％台と今期ドラマの中で下位寄りの中位だが……。【もっと読む】野呂佳代は助演のイメージが強いが、視聴者と同目線のヒロインとして