◆米女子プロゴルフツアーメジャー第３戦全米女子プロ選手権第２日（２６日、ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルＧＣ＝６７６０ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、悲願のメジャー初制覇を目指すツアー通算７勝の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が１イーグル、４バーディー、１ボギーの６７をマークし通算７アンダーでトップと５打差の２位に浮上した。８位で出た２０２４年エビアン選手権優勝の古江彩佳（