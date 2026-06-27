◇ナ・リーグカブスーブルワーズ（2026年6月26日ミルウォーキー）カブスの鈴木誠也外野手（31）が26日（日本時間27日）、敵地でのブルワーズ戦に「4番・DH」で先発出場。11試合ぶりとなる11号本塁打を放った。両軍無得点で迎えた5回の第2打席、相手先発で“怪物”として知られる剛腕・ミジオロウスキーに対し、フルカウントからの6球目、スライダーを捉え中堅右に先制ソロを運んだ。チームは相手右腕に4回まで無安打に