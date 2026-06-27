「ブルージェイズ４−５レンジャーズ」（２６日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が２試合連発となる１９号２ランを放った。日本人の新人右打者では２００６年のマリナーズ・城島健司を抜いて歴代最多本塁打となった。場面は八回、ゲレーロの２点タイムリーで２点を返しなおも１死一塁。カウント１−２から低めの変化球をきれいにすくい上げた。打球は美しい放物線を描いて左翼席へ。タイミングを外されながらもし