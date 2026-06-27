イングランド代表が決勝トーナメント進出を懸けた一戦を前に、右サイドバックに不安を抱えているようだ。『The Independent』によれば、リース・ジェイムズがハムストリングを負傷し、ワールドカップ・グループリーグ最終戦のパナマ代表戦を欠場する可能性が高まっているという。そのため、パナマ戦ではジェド・スペンス、あるいは本来はセンターバックを主戦場とするジェレル・クアンサーが右サイドバックで先発起用される可能性