日本代表の結果が、韓国国内で大きな話題となっている。韓国メディア『OSEN』は、日本代表がワールドカップ・グループL最終戦でスウェーデンと1-1で引き分けた結果、「何をやっても役に立たない、癪に障る日本。韓国の32強進出確率はさらに低くなった」と伝えている。日本はスウェーデンと勝ち点1を分け合い、グループ2位で決勝トーナメント進出を決めた。その一方で、各組3位の成績を比較して32強入りを目指す韓国にとっては、日