26日、ベネズエラ首都カラカス近郊で、生存者を捜索する住人ら（AP＝共同）【ニューヨーク共同】南米ベネズエラ北西部で24日に起きた連続大地震で、ロドリゲス国会議長は26日、死者が少なくとも920人になったと述べた。負傷者は3360人という。地元メディアが伝えた。行方不明者の生存率が著しく下がる「発生後72時間」が27日夕（日本時間28日朝）に迫り、被災地では懸命の救出作業が続いた。トランプ米大統領とルビオ国務長官