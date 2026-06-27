女子ゴルフの今季メジャー第３戦「全米女子プロ選手権」第２日（２６日＝日本時間２７日、ミネソタ州チャスカのヘーゼルティンナショナルＧＣ＝パー７２）は、畑岡奈紗（２７＝アビームコンサルティング）が１イーグル、４バーディー、１ボギーの６７で回り、通算７アンダーで首位と５打差の２位タイに急浮上した。７番のイーグルを始めスコアを伸ばし「長いパットが決められた」と手応え。「どんどん攻めていって、明日もたく