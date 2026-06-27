大阪府の守口市役所で、一般公開されていた公文書が何者かによって差し替えられたとして、市が警察に被害届を提出しました。 守口市によりますと今月８日、市役所の情報コーナーにあり誰でも閲覧することができる公文書が何者かによって差し替えられていることが来庁者からの指摘により発覚しました。 差し替えられていたのは教育委員会の人事などに関する公文書です。 元の文書には「市長」と手書きの文字があ