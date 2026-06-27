台風７号は２７日午後、近畿地方に最も接近する見込みです。 和歌山・串本町では昨夜、断続的に激しい雨が降りました。午前５時４０分現在、雨が降り続き、風も強く吹いていて、体があおられるような突風も吹いています。 台風７号はこれからさらに接近するため、土砂災害への厳重な警戒や強風や高波への警戒が必要です。