【ダラス（米テキサス州）＝平沢祐】アルゼンチン代表のスカロニ監督は２６日、１次リーグ第３戦・ヨルダン戦の前日記者会見に臨み、ＦＷメッシがベンチスタートになると明かした。アルゼンチンはすでに決勝トーナメント進出を決めている。６大会連続出場のメッシは、アルジェリアとの初戦でハットトリック（３得点）を達成。オーストリアとの第２戦で２得点をマークし、Ｗ杯通算得点を歴代最多の１８に伸ばしている。