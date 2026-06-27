レンジャーズ戦の8回、19号2ランを放つブルージェイズ・岡本＝トロント（ロイター＝共同）【トロント共同】米大リーグは26日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はトロントでのレンジャーズ戦に「4番・三塁」で出場し、八回に2試合連発となる19号2ランを放ち4打数2安打2打点だった。チームは4―5で敗れた。カブスの鈴木はブルワーズ戦に4番DHで出場し、五回に11試合ぶりの11号ソロを放ち2打数1安打2打点。試合は2―6で逆転負