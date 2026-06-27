これが買えない！ 牝馬 牝馬は［0・1・0・18］と苦戦しており、16年２着ダイワドレッサーが好走しただけ。 牝馬の優勝自体92年シンコウラブリイが最後で、30年以上勝ち馬が出ておらず、仮に軽ハンデでも手を出しづらい。 ハービンジャー産駒 ハービンジャー産駒は［0・0・0・9］で、21年には①人気ボーデンが６着に敗れている。 なお、ハービンジャー産駒は25年