俳優の綾瀬はるかが、フジパンの新ブランド『フジパンPREMIUM』ティザーCM「エアほおばる幸せ篇」に出演する。パンのCMでありながら、実際のパンが登場しないユニークな演出となっている。【CMカット】少し恥ずかしそうな表情も…見事に演じる綾瀬はるかパンのCMでありながら、実際のパンが登場しないユニークな演出。商品が無い中でも、エアでパンを食べたり、香りをかいだりちょっぴり恥ずかしい素振りも見せながら、とにか