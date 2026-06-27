女優の筧美和子（32）が27日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新。ファンからの質問に応じた。1日に第1子男児の出産を発表していた筧はストーリーズでファンから寄せられた質問に応答。「国際結婚なのですか？？旦那様との会話が微笑ましいですね」のメッセージには「国際結婚なのかな…？夫はハーフです」と応じ、日本と米国の国旗の絵文字を添え、第1子を肩に抱く夫の姿を披露した。筧は2025年3月に一般男性と